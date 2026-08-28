С 1 сентября в России начнут маркировать санитарно-гигиеническую продукцию

С 1 сентября в системе «Честный знак» начнется обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы.

На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться в системе и заказать коды маркировки. С 1 октября их нанесение на упаковку станет обязательным. В перечень продукции вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры.

Добровольный эксперимент по маркировке этой категории продукции продолжался с сентября 2025 года. За это время в системе зарегистрировались более 640 компаний, в Национальный каталог добавили свыше 10 тыс. товаров, а участники рынка заказали более 217 млн кодов маркировки. В тестировании приняли участие 288 организаций, в том числе крупные производители и региональные фабрики.

Полный запрет на оборот немаркированной санитарно-гигиенической продукции вступит в силу 1 октября 2027 года. С этой даты также станет обязательной передача данных о продажах через онлайн-кассы и использование электронного документооборота.

По оценке НИУ ВШЭ, доля нелегального рынка в категории достигает 14%. Его обеление может принести бюджету более 50 млрд руб. дополнительных доходов, а легальному бизнесу — свыше 130 млрд руб. выручки за шесть лет.