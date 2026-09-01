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01.09.2026 в 13:35

С 1 сентября в Подмосковье действует единый порядок размещения киосков и ларьков

Предпринимателям дадут год на приведение киосков и павильонов в соответствие с новыми нормами

С 1 сентября 2026 года в Московской области начнет действовать единый порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Новые требования будут распространяться в том числе на киоски и павильоны, расположенные на частных земельных участках, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В Подмосковье насчитывается около 21 тыс. НТО, из которых 66% находятся на частной земле. Ранее единые требования действовали только для объектов на государственных и муниципальных участках, теперь каждый НТО должен быть включен в муниципальную схему размещения и соответствовать установленным стандартам.

Власти региона уже проводят инвентаризацию рынка. С 2024 года число НТО сократилось примерно с 28 тыс. до 21 тыс., при этом было выявлено более 3,6 тыс. нарушений. Почти 7,2 тыс. незаконных киосков и павильонов демонтировали, около 3,28 тыс. из них — с начала 2026 года.

Для действующих объектов на частной земле предусмотрен переходный период продолжительностью один год с момента включения НТО в схему размещения. За это время предприниматели должны привести объекты в соответствие с новыми требованиями, после чего торговля в НТО, не включенных в схему, будет запрещена.

В Минсельхозпроде Московской области считают, что новые правила позволят сформировать единый и прозрачный рынок нестационарной торговли. Кроме того, власти рассчитывают привести внешний облик городов и поселков к более единообразному виду.

Подмосковье киоски Ларьки
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