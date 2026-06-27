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27.06.2026 в 16:03

РЖД запустила бронирование столиков в вагонах-ресторанах

Сервис позволяет заранее выбрать место и заказать блюда

Пассажиры поездов РЖД теперь могут заранее бронировать столики в вагонах-ресторанах. Новый сервис начнет работать с 29 июня, однако оформить бронь можно уже сейчас при покупке билета или позже через личный кабинет, сообщили в официальном Telegram-канале компании.

Забронировать столик необходимо не позднее чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции. Во время оформления пассажир может выбрать удобное время посещения, конкретный столик, заранее заказать блюда из меню и сразу оплатить заказ. К назначенному времени еда будет готова к подаче.

Пока услуга доступна только в двух фирменных поездах — «Аврора», следующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург, и «Буревестник», курсирующем между Москвой и Нижним Новгородом.

При этом в РЖД уточнили, что пассажиры по-прежнему смогут воспользоваться вагоном-рестораном без предварительной записи. Однако часть столиков будет зарезервирована заранее, поэтому свободных мест для посетителей без брони может стать меньше.

РЖД
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