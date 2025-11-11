Цифровой рекламный рынок: первое полугодие 2025 года отмечено ростом качества трафика

Согласно исследованию показателей верификации трафика, которое провела Weborama, по итогам полугодия 2025 года российский рынок цифровой рекламы продемонстрировал улучшение ключевых метрик: уровень фрода снизился, а показатели видимости и внимания выросли. Специалисты компании связывают эту динамику с сезонными факторами и развитием систем верификации. Об этом команда Weborama рассказала Sostav.

IVT

В первом полугодии 2025 года общий уровень фрода на российском рынке составил 3,31%, что на 1,2 п.п. ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Снижение связано с активным внедрением технологий верификации и совершенствованием антифрод-систем со стороны крупных паблишеров.

Однако по итогам года уровень фрода может продемонстрировать рост. Эксперты связывают это с двумя факторами: традиционным увеличением рекламной активности в предновогодний период и расширением присутствия брендов в быстрорастущих каналах — мобильном вебе, In-App, CTV и ретейл-медиа.

Риски обусловлены не только ростом объема трафика, но и технической спецификой этих каналов. Если в десктоп-среде механизмы выявления фрода уже хорошо отлажены, то в новых цифровых средах размещения технологии верификации все еще находятся на стадии масштабирования и адаптации. Уже сейчас доля фрода в мобильном сегменте превышает показатели десктопа.

Viewability и Attention Score

Показатель Viewability по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта динамика отражает текущий рыночный тренд: наряду с базовыми метриками видимости рекламодатели все чаще стремятся оценивать уровень внимания к креативу и вовлеченности пользователей.

Рекламные платформы также активно внедряют собственные метрики внимания, что в совокупности влияет на повышение уровня видимости и объясняет позитивные изменения по этому показателю. При этом единых стандартов и бенчмарков для оценки внимания на рынке пока нет, что создает определенные ограничения для рекламодателей при формировании KPI и сравнении эффективности кампаний между площадками.

Методология Attention Score от Weborama основана на MRC-аккредитованном подходе, что гарантирует надежность данных и их сопоставимость с международными стандартами. Метрика формируется на основе десятков сигналов по каждому показу — от технических параметров (видимость, активность вкладки, длительность контакта) до поведенческих действий пользователя (наведение курсора, скроллы, клики, взаимодействие с видео). На выходе рассчитывается интегральный показатель по шкале от 1 до 100, который отражает глубину взаимодействия и потенциал удержания внимания.

На основе данных за первое полугодие 2025 года установлены следующие бенчмарки: 17,08 балла для Display и 30,72 балла для Video.

Brand Safety

Общий уровень безопасного трафика в первом полугодии 2025 года также показал положительную динамику, увеличившись на 0,31 п.п. и достигнув 96,51%. При этом в десктоп-сегменте зафиксировано небольшое снижение показателя. Анализ категорий небезопасного контента показал, что основной вклад в это внесло увеличение объема новостных публикаций, связанных с освещением международных вооруженных конфликтов. В результате часть рекламных показов чаще оказывалась в менее безопасном контексте.

Вывод для рынка

Данные исследования подтверждают, что рынок цифровой рекламы в России стабилизировался после турбулентных лет и демонстрирует позитивную динамику. При этом развитие рынка ставит перед участниками новые задачи: выработку единых стандартов оценки внимания пользователей и адаптацию технологий верификации к быстрорастущим каналам, таким как мобильный веб, In-App, CTV и ретейл-медиа.