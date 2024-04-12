Рынок товаров для дома и ремонта вырос на 12%

По итогам 2023 года оборот розничной торговли на рынке строительных и отделочных материалов и товаров для дома вырос на 12% и составил 2,8 трлн руб. На росте сказался эффект отложенного спроса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование INFOLine.

В топ-10 ритейлеров, выручка которых в 2023 году выросла на 11,2%, вошли «ВсеИнструменты», «Петрович», «Строительный Двор», «Сатурн», «Бауцентр», «Максидом», OBI и «Мегастрой». Лидером по-прежнему остается «Леруа Мерлен». Суммарно они заработали в прошлом году 1,05 млрд руб.

Значительно выросли и показатели онлайн-продаж в категории. На интернет-рынке товаров для дома и ремонта они выросли в 2,4 раза, до 276 млрд руб. Доля традиционных DIY-сетей в онлайн-продажах составила 43,3%, маркетплейсы нарастили свою долю продаж в DIY-сегменте до 41,9%,

По оценкам экспертов, в основном роста показателей удалось добиться за счет активизации инфляционных процессов, увеличения объемов ввода индивидуального и многоквартирного жилья, а также приобретения товаров, отложенных в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в России открываются аналоги Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro. Salamander также выйдет на рынок товаров для дома в России.