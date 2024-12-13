Рынок соискателя: тренды на 2025 год в креативной индустрии

Современный рынок труда стремительно трансформируется, и 2025 год станет очередной вехой в эволюции запросов соискателей, особенно в креативной индустрии. Тренды меняются, и работодатели все чаще сталкиваются с необходимостью адаптировать свои стратегии привлечения и удержания талантов. Люка Алешкина, HR-директор коммуникационного агентства CREON , рассказала Sostav о главных трендах, ожиданиях соискателей и о том, как работодателям адаптироваться к новым реалиям.

Гибкость: основа конкурентоспособности работодателя

Гибкость стала не просто опцией, а ключевым требованием соискателей. Гибридный формат работы — золотая середина, которая объединяет лучшее от офисного и удаленного режима.

После массового перехода на удаленку в 2020−2021 годах наблюдается постепенное возвращение к офисному присутствию, хотя и в умеренном формате. Для специалистов middle и senior уровней гибридный график, включающий 1−2 дня работы вне офиса, остается приоритетом. Однако молодые специалисты, только что окончившие университеты, чаще готовы рассматривать традиционную офисную занятость.

Для топ-менеджеров классический пятидневный график зачастую предпочтителен, но компании, не готовые идти навстречу запросам гибкости, рискуют утратить привлекательность в глазах более широкого круга сотрудников.

Рост популярности фриланса

Фриланс перестал быть временным решением или вынужденной альтернативой и стал полноценной формой занятости. Свобода выбора проектов, графика и клиентов особенно актуальна для креативных специалистов — дизайнеров, копирайтеров, маркетологов.

Этот тренд меняет и подходы к взаимодействию с талантами: работодатели все чаще работают с профессионалами на проектной основе, а компании, умеющие строить долгосрочные партнерства с фрилансерами, получают конкурентное преимущество.

Ценности компании и культура: важность нефинансовых стимулов

При выборе нового места работы соискатели в 2025 году будут уделять больше внимания нефинансовым факторам. Среди ключевых критериев:

Корпоративная культура и ценности. Компания должна демонстрировать прозрачность и быть открытой к диалогу. Возможность свободно выражать свое мнение и влиять на процессы внутри команды повышает уровень лояльности сотрудников.

Программы профессионального развития. Курсы, тренинги и наставничество — инвестиция не только в сотрудника, но и в долгосрочный успех компании.

Поддержка ментального и физического здоровья. Запрос на work-life balance продолжает расти. Корпоративные программы с акцентом на ментальное здоровье, такие как бесплатные консультации психолога, а также спортивные абонементы, становятся базовыми ожиданиями соискателей.

Корпоративные вечеринки, мероприятия и инициативы, поддерживаемые сотрудниками, играют важную роль в объединении команды и улучшении коммуникации между подразделениями. Они также активно способствуют онбордингу новых сотрудников, помогая им быстрее адаптироваться в коллективе.

Как вернуть специалистов в офис

Вопрос возвращения сотрудников в офис остается острым. Компании, внедрившие гибридные модели, отмечают, что присутствие в офисе 3−4 дня в неделю постепенно становится нормой.

Однако важно помнить, что офис не должен быть просто рабочей зоной. Пространство должно мотивировать, вдохновлять и подчеркивать культуру компании. Интересный дизайн, зоны отдыха, качественное техническое оснащение — все это играет роль в формировании позитивного отношения к офисной работе.

В CREON мы придерживаемся офисного формата работы (Full Day), однако всегда остаемся гибкими. Если возникает необходимость, мы предоставляем возможность работать по гибридному графику или удаленно. HR в компании использует в предложении соискателей следующий формат: «У нас в компании нет дней удаленки, но ты будешь чувствовать себя так же комфортно, как и дома». У нас работает штатный психолог, а рядом с офисом находятся йога-центр и бассейн, которые наши сотрудники могут посещать на выходных условиях.

Что ждет рынок труда в креативной индустрии в 2025 году

Чтобы оставаться конкурентоспособными, работодателям важно:

Обеспечивать гибкость. Подстраивать графики под запросы разных уровней специалистов.

Развивать HR-бренд. Транслировать ценности и культуру компании через все точки взаимодействия с сотрудниками.

Предлагать дополнительные бенефиты. От образовательных программ до поддержки ментального и физического здоровья.

Рынок труда все больше превращается в рынок соискателя. Компании, которые быстро адаптируются к новым трендам, не только привлекают, но и удерживают лучших профессионалов, что в условиях высокой конкуренции в креативной индустрии является главным преимуществом.