Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2025 в 12:20

Количество компаний на рынке курьерских услуг в России выросло на 16% за год

При этом темпы роста показателя постепенно замедляются

Количество зарегистрированных курьерских компаний в России за год увеличилось на 16% и достигло 16,1 тыс., подсчитали в сервисе Rusprofile. При этом число новых регистраций выросло на 12%, до 4,3 тыс. компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Объем оказанных населению курьерских услуг в январе—сентябре 2025 года составил 49,8 млрд руб. Показатель увеличился на 26,7% год к году. Рост по итогам 2024 года был на уровне 36,1%.

Активное развитие рынка объясняется ростом электронной коммерции, особенно в сегменте доставки продуктов питания. По оценкам Data Insight, рынок e-grocery в 2025 году вырастет на 33%, до 1,6 трлн руб.

Однако развитие курьерских сервисов замедляется. Потребители все чаще выбирают получение заказов в пунктах выдачи (ПВЗ), которых на начало октября работало 20,8 тыс., на 37% больше, чем годом ранее. Кроме того, потребители стремятся рационализировать траты.

Мелкие игроки рассматривают уход с рынка, а крупные компании консолидируют активы и создают альянсы. Крупные ретейлеры также отказываются от аутсорсинга в пользу собственных служб доставки, что позволяет контролировать логистику и качество сервиса. Одновременно дефицит кадров и рост зарплат курьеров создают дополнительные ограничения для компаний.

По данным SuperJob, в сентябре средняя зарплата курьеров в Москве увеличилась на 38% год к году, до 132 тыс. руб. в месяц.

курьерская доставка курьеры курьерская служба
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.