Количество компаний на рынке курьерских услуг в России выросло на 16% за год

Количество зарегистрированных курьерских компаний в России за год увеличилось на 16% и достигло 16,1 тыс., подсчитали в сервисе Rusprofile. При этом число новых регистраций выросло на 12%, до 4,3 тыс. компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Объем оказанных населению курьерских услуг в январе—сентябре 2025 года составил 49,8 млрд руб. Показатель увеличился на 26,7% год к году. Рост по итогам 2024 года был на уровне 36,1%.

Активное развитие рынка объясняется ростом электронной коммерции, особенно в сегменте доставки продуктов питания. По оценкам Data Insight, рынок e-grocery в 2025 году вырастет на 33%, до 1,6 трлн руб.

Однако развитие курьерских сервисов замедляется. Потребители все чаще выбирают получение заказов в пунктах выдачи (ПВЗ), которых на начало октября работало 20,8 тыс., на 37% больше, чем годом ранее. Кроме того, потребители стремятся рационализировать траты.

Мелкие игроки рассматривают уход с рынка, а крупные компании консолидируют активы и создают альянсы. Крупные ретейлеры также отказываются от аутсорсинга в пользу собственных служб доставки, что позволяет контролировать логистику и качество сервиса. Одновременно дефицит кадров и рост зарплат курьеров создают дополнительные ограничения для компаний.

По данным SuperJob, в сентябре средняя зарплата курьеров в Москве увеличилась на 38% год к году, до 132 тыс. руб. в месяц.