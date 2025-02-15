Рузиль Минекаев и Полина Гухман распродают на «Авито» кинореквизит

В рамках масштабной распродажи «Великая Хватамба» на «Авито» распродажу кинореквизита запустили актеры Рузиль Минекаев и Полина Гухман.

С 14 февраля пользователи могут приобрести одежду и аксессуары из сериалов онлайн-кинотеатра Premier «Подслушано в Рыбинске» и «Первый раз». Все средства, вырученные с продажи вещей, пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».

Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась в январе. Звезда кинокартины «Слово пацана» Рузиль Минекаев исполнил в нем одну из главных ролей — парня по имени Ширмик, он помогает расследовать убийства в родном городе. На «Авито» теперь доступны самые яркие элементы образа Ширмика: в их числе куртка, вязаная шапка, свитшот и другие вещи с киноисторией.

Дроп другой звезды еще одной январской премьеры «Первый раз» Полины Гухман, также известной по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», составили элементы костюма ее героини Ники — спортивный костюм винного цвета, в котором Ника из «Первого раза» ходила на тренировки по синхронному плаванию, топ с сеткой, лиловые луноходы, а также яркие украшения.

В ноябре прошлого года на «Авито» стартовала масштабная распродажа «Великая Хватамба». В течение года российские знаменитости периодически будут выставлять вещи из личных коллекций — от брендовой одежды до предметов интерьера и техники.