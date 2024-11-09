На «Авито» выставят вещи из личных коллекций знаменитостей

В ноябре на «Авито» стартует масштабная распродажа, главной фишкой которой станет звездный дроп. Российские знаменитости выставят вещи из личных коллекций — от брендовой одежды до предметов интерьера и техники.

Звезды будут предлагать вещи небольшими партиями в своих аккаунтах, а купить их можно будет через «Авито Доставку». Старт проекту дала Ксения Собчак, на площадке уже доступны ее костюмы и платья, статуэтка слона, ваза, картина и настольные часы. Цена вещей варьируется от 5 до 39 тыс. руб.

11 ноября к распродаже подключится Вика Чума с пиджаком Fable, платьем Love Republic, кокошником Rockcoco и кепкой Stüssy. Блогеры Даня Крастер и «Лихой Топоръ» в середине ноября представят вещи для стройки и ремонта, которые зрители могли видеть в их блогах. Ближе к концу месяца Ксения Дукалис предложит личный MacBook, PS4 и люксовую одежду.

Затем стильные вещи и обувь из своего гардероба предложит Мария Червоткина. Завершат ноябрьские дропы писатель Александр Цыпкин с товарами для дома и блогер «Стройхак».