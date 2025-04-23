RUTUBE стал официальным партнером проекта «Народные Игры ГТО Спортлото»

Видеохостинг RUTUBE стал официальным партнером всероссийского спортивного проекта «Народные Игры ГТО Спортлото». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

«Народные Игры ГТО Спортлото» — это онлайн-соревнования, организованные Федерацией многоборья ГТО России. Первый сезон игр прошел в 2024 году, второй стартовал 21 апреля 2025 года.

Участниками игр могут стать россияне любого возраста (для детей от 6 лет) и уровня спортивной подготовки, а также люди с ограниченными возможностями.

По итогам соревнований участникам присвоят места во всероссийском рейтинге. Призеры в каждой категории получат медали и дипломы, также предусмотрен призовой фонд. Дополнительно участники-рекордсмены (в категории «Иду на рекорд») займут почетное место в «Книге рекордов» на сайте Федерации многоборья ГТО России.

Доступно восемь категорий участия:

Юниоры (комплексы упражнений для трех возрастных подкатегорий от 12 до 17 лет);

Первая попытка (комплексы упражнений для девяти возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет);

Любители (комплексы упражнений для девяти возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет);

Профессионалы (комплексы упражнений для четырех возрастных подкатегорий от 18 до 45+ лет);

Блогеры с аудиторией не менее 10 тыс. подписчиков (комплексы упражнений для девяти возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет);

Без границ (категория для людей с ограниченными возможностями; комплексы упражнений для девяти возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет);

Без границ: иду на рекорд (категория для людей с ограниченными возможностями; четыре вида упражнений: подтягивания, рывок гири, пресс, отжимания; 16 возрастных подкатегорий от 6 до 71+ года)

Иду на рекорд (четыре вида упражнений: подтягивания, рывок гири, пресс, отжимания; 16 возрастных подкатегорий от 6 до 71+ года).

В этом году в проекте выделено несколько отдельных номинаций: «Самый спортивный регион России», «Самый спортивный вуз страны», «Самый спортивный ссуз страны» и другие. Для победителей предусмотрены призы, памятные дипломы и кубки.



Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE: Для RUTUBE почетно стать партнером проекта «Народные Игры ГТО Спортлото». Я неоднократно говорил об этом, но упомяну еще раз. RUTUBE — это не только развлекательный контент. Имея многомиллионную аудиторию, мы чувствуем ответственность перед зрителями видеохостинга и считаем, что поддержка проектов с социальной значимостью входит в список наших основных задач. Возрождение принципов ГТО после длительного перерыва — это большое достижение. В этом и заключается грамотный подход: взять лучшее из прошлого и применить его в современных реалиях.