29.08.2025 в 13:40

Rutube раскрыл данные о просмотрах на платформе

Дневная аудитория мобильных приложений сервиса выросла более чем в четыре раза

Согласно внутренним данным Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), в июле 2025 года дневная аудитория мобильных приложений платформы достигла 4,3 млн пользователей, что в 4,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

По данным Mediascope, на которые ссылаются в компании, среднее ежедневное время просмотра также заметно увеличилось: с 61,2 минуты до 87,5 минут.

«Мы фиксируем высокую вовлеченность наших пользователей, особенно на мобильных устройствах. Чтобы сохранять этот показатель на высоком уровне, мы работаем над постоянным улучшением и оптимизацией приложения, а также созданием удобного интерфейса», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Ранее сообщалось, что Rutube нарастил месячную аудиторию за январь-июль более чем на 100%, до 49 млн человек, что позволило сервису стать самым быстрорастущим в России.

