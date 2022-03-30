Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.03.2022 в 18:00

Rutube полностью обновит инфраструктуру видеохостинга

Площадка начнёт процесс редизайна с 2 апреля

3

С 2 апреля видеохостинг Rutube начнёт полное обновление инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александра Моисеева.

«Постепенно начинаем выкатывать и выдавать пользователям весь тот функционал, который делает его [Rutube] тем самым социальным лифтом», — отметил Моисеев.

По его словам, планируется «полный редизайн» в соответствии с дорожной картой, составленной ещё в декабре прошлого года. «Там прямо редизайн будет со всем графическим функционалом, там много под капотом меняется, поисковик меняется», — пояснил Моисеев.

Пользователи могут не заметить внешних изменений, однако блогерам станет проще работать с видеосервисом, добавил он.

Ранее Rutube запустил программу поддержки блогеров в связи с отключением монетизации на YouTube. Также платформа предложила свою систему монетизации контента. В первые 40 дней после регистрации блогер сможет получать 100% дохода, а затем — 50%.

Rutube
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.