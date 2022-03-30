Rutube полностью обновит инфраструктуру видеохостинга

С 2 апреля видеохостинг Rutube начнёт полное обновление инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александра Моисеева.

«Постепенно начинаем выкатывать и выдавать пользователям весь тот функционал, который делает его [Rutube] тем самым социальным лифтом», — отметил Моисеев.

По его словам, планируется «полный редизайн» в соответствии с дорожной картой, составленной ещё в декабре прошлого года. «Там прямо редизайн будет со всем графическим функционалом, там много под капотом меняется, поисковик меняется», — пояснил Моисеев.

Пользователи могут не заметить внешних изменений, однако блогерам станет проще работать с видеосервисом, добавил он.

Ранее Rutube запустил программу поддержки блогеров в связи с отключением монетизации на YouTube. Также платформа предложила свою систему монетизации контента. В первые 40 дней после регистрации блогер сможет получать 100% дохода, а затем — 50%.