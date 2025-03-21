Rutube открывает двери для китайских блогеров

Российский видеохостинг Rutube теперь доступен для китайских блогеров. Об этом сообщил исполнительный директор Rutube Данила Овчаров на встрече между представителями различных сфер деятельности России и Китая «Весна в Китае — КНР делится своими возможностями со всем миром». За последние полгода на российских платформах появилось 2 740 каналов о Китае, а российский контент на Rutube уже пользуется спросом у китайской аудитории с десятками тысяч просмотров.

Мероприятие, организованное Медиакорпорацией Китая и посольством КНР в России, было посвящено китайско-российскому сотрудничеству в области медиа, которое инициирует обмен технологиями, расширение территории транслирования видео, а также увеличение аудитории отечественных и зарубежных платформ.

Данила Овчаров, исполнительный директор Rutube: Команда Rutube провела масштабное исследование и выяснила, что интерес к Китаю и его истории и культуре среди россиян постоянно растет. На платформе опубликовано более 45 тыс. видео по этой теме и создано более сотни каналов с китайских доменов. Чтобы поддержать развитие этой хорошей тенденции, мы предоставили возможность китайским блогерам загружать свой контент на Rutube. Начало положено, и мы нацелены на развитие плодотворного, разностороннего сотрудничества с правительственными организациями, бизнесом, блогерами и другими пользователями из КНР.

Ранее стало известно, что аудитория видеоплатформы Rutube в феврале достигла отметки в 77 млн человек, что свидетельствует о росте показателя MAU на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.