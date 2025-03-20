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20.03.2025 в 15:55

Месячная аудитория Rutube выросла на 72%

Количество посетителей отечественной платформы за февраль составило 77 млн пользователей

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Аудитория видеоплатформы Rutube в феврале достигла отметки в 77 миллионов человек, что свидетельствует о росте MAU на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднесуточный охват также показал значительный прирост — 17,6 миллиона пользователей, увеличившись на 239% относительно февраля 2024 года. Об этом Sostav рассказали представители платформы.

Согласно данным компании, количество просмотров на Rutube превысило 4,2 миллиарда, что в пять раз превышает показатели предыдущего года. Общее время просмотра контента увеличилось более чем в шесть раз. Помимо этого, разнообразие доступного контента выросло втрое, значительная часть которого представлена оригинальным контентом авторов. Благодаря этому число подписчиков увеличилось в 2,5 раза.

Сергей Косинский, заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга»:

Rutube — самая активно развивающаяся видеоплатформа в России. Наша месячная аудитория за февраль составила 77 миллионов пользователей, и в сравнении с показателями прошлого года за аналогичный период MAU вырос на 72%. Также среднесуточный охват за февраль составил 17,6 млн, а рост за год — 239%.

Количество просмотров превысило 4,2 млрд просмотров, что в 5 раз выше данных аналогичного периода. А общее время смотрения возросло более чем в 6 раз. Разнообразие контента платформы увеличилось в 3 раза, и большая доля его приходится на оригинальный контент авторов, благодаря которому в 2,5 раза выросло количество подписчиков.

По словам Сергей Косинского, в ближайшее время на платформе станет больше зарубежных блогеров, в частности авторов из Китая.

Ранее стало известно, что российский видеохостинг Nuum будет закрыт уже 1 июня этого года. Сервис провел оптимизацию с помощью увольнений сотрудников и сокращения финансирования.

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