Rutube начал маркировать каналы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков

Видеохостинг Rutube начал маркировать каналы с аудиторией от 10 тыс. подписчиков, зарегистрированные в специальном реестре Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы.

Площадка добавила виджет с напоминанием, что канал пора внести в реестр. После того как число подписчиков достигнет 10 тыс., в «Rutube студии» появится кнопка «Подайте сведения в Роскомнадзор» и ссылка на регистрацию канала через портал «Госуслуги».

Когда регулятор внесет данные в реестр, Rutube автоматически проставит метку «А+» рядом с названием канала. Владельцам нескольких каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков требуется подать отдельные заявления на каждый паблик.

1 ноября в силу вступили нормы закона, согласно которым группы и каналы в соцсетях, насчитывающие свыше 10 тыс. подписчиков, должны регистрироваться в Роскомнадзоре. Если владельцы пабликов не выполнят это обязательство, то с 1 января 2025 года не смогут легально размещать рекламу, делать репосты и принимать донаты от подписчиков.