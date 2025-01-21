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21.01.2025 в 11:45

RuStore увеличил месячную аудиторию до 50 млн пользователей

Магазин приложений стал вторым по популярности среди россиян старше 12 лет

В декабре 2024 года месячная аудитория российского магазина приложений RuStore достигла 50 млн пользователей старше 12 лет по всей России. Для сравнения: в декабре 2023-го показатель составлял 26 млн. Об этом со ссылкой на данные Mediascope сообщили Sostav в RuStore.

Первое место по числу пользователей в России RuStore уступил Google Play, аудитория которого составляет 80 млн, отмечают «Ведомости». Другие магазины заметно отстают. Аудитория Xiaomi Mi Store составила 19 млн, Samsung Galaxy Store — 14 млн, HUAWEI AppGallery — 10 млн.

В RuStore указали, что растет перекрестная аудитория их магазина приложений и Google Play: «Пользователи активно используют оба магазина и постепенно переходят из американского в российский маркет». Кроме того, замечено перераспределение аудитории Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps в RuStore.

В компании считают, что на динамику повлияли расширение каталога приложений и игр с 30 до 50 тыс., а также увеличение функциональности платформы для пользователей и разработчиков.

Ранее сообщалось, что в 2024 году лидерами среди российской интернет-аудитории по посещаемости остались «Яндекс» и Google.

Mediascope Пользователи магазин приложений RuStore
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