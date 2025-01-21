«Яндекс» и Google остались лидерами по посещаемости среди россиян

Лидерами среди российской интернет-аудитории по посещаемости в 2024 году остались «Яндекс» и Google. Место видеохостинга YouTube в декабре занял WhatsApp, который увеличил показатели охвата и среднесуточной аудитории. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.

У «Яндекс» месячный охват в начале прошлого года и конце почти не изменился, составив 100,3 млн человек, или 82,4% аудитории. Показатель среднесуточного охвата вырос с 56,7% в январе 2024 года до 57% в декабре.

У Google за год произошло незначительное сокращение месячного охвата (81,7% в январе против 81,5% в декабре), но увеличился среднесуточный показатель — с 52,3% до 53% соответственно.

Видеохостинг YouTube на третьем месте сменил WhatsApp, который в январе занимал четвертое место. Месячный охват мессенджера вырос с 95,3 млн человек в январе до 96 млн в декабре 2024 года. Выросла и среднесуточная аудитория платформы — до 82,6 млн.

Четвертое место в рейтинге заняла «ВКонтакте». Однако месячные охваты платформы «Дзен» сократились с 82,1 млн в январе до 77,3 млн человек в декабре. Среднедневные охваты «Дзена» упали на 13,5% за период, до 27,8 млн.

Mediascope также подсчитал, что аудитория мобильной и веб-версии российского магазина приложений RuStore (принадлежит VK) к концу 2024 года достигла 50 млн пользователей. В декабре 2023 года ежемесячная аудитория составляла 26 млн. Приложение уступило по популярности только Google Play, который занял первое место среди российской аудитории с 80 млн пользователей.