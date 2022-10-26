Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
Altcraft Platform
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.10.2022 в 13:55

Russ Outdoor вводит годовые контракты

Изменения схемы размещения вызваны высоким спросом на наружную рекламу

4

26 октября Борис Пешняк, коммерческий директор Russ Outdoor , на бизнес-завтраке «Наружная реклама 2.0» рассказал об изменениях OOH-индустрии в новой реальности 2022 года. Так, в качестве выхода из кризиса компания предлагает рассмотреть годовую программу для бронирования топ-локаций инвентаря.

Это связано с высоким спросом на наружную рекламу — сейчас спрос превышает предложение, уточнил топ-менеджер. Согласно внутренней аналитике Russ Outdoor, заполняемость медиаинвентаря в Москве и Санкт-Петербурге в сентябре составила 98% (против 93% в аналогичный период прошлого года).

Например, ранее годовая схема планирования была распространена на ТВ — так, НРА продавал по годовым контрактам до 70−90% инвентаря. В связи с уходом с марта этого года иностранных рекламодателей альянс принял решение запустить механизм коротких сделок при продаже рекламы — с 2023 года брендам будет доступно помесячное подтверждение коротких сделок.

Russ Outdoor Наружная реклама OOH
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.