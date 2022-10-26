Russ Outdoor вводит годовые контракты

26 октября Борис Пешняк, коммерческий директор Russ Outdoor , на бизнес-завтраке «Наружная реклама 2.0» рассказал об изменениях OOH-индустрии в новой реальности 2022 года. Так, в качестве выхода из кризиса компания предлагает рассмотреть годовую программу для бронирования топ-локаций инвентаря.

Это связано с высоким спросом на наружную рекламу — сейчас спрос превышает предложение, уточнил топ-менеджер. Согласно внутренней аналитике Russ Outdoor, заполняемость медиаинвентаря в Москве и Санкт-Петербурге в сентябре составила 98% (против 93% в аналогичный период прошлого года).

Например, ранее годовая схема планирования была распространена на ТВ — так, НРА продавал по годовым контрактам до 70−90% инвентаря. В связи с уходом с марта этого года иностранных рекламодателей альянс принял решение запустить механизм коротких сделок при продаже рекламы — с 2023 года брендам будет доступно помесячное подтверждение коротких сделок.