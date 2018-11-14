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Русскую версию журнала Inc. возглавил выходец из «Коммерсанта» и Forbes

14.11.2018 в 17:00

С 14 ноября главным редактором издания назначен Илья Нагибин

Илья Нагибин. Фото: Дарья Малышева/Inc.

Главным редактором русской версии Inc. стал Илья Нагибин, сообщается на сайте журнала. Шеф-редактор издания Инна Титова, с июля исполнявшая обязанности главреда, продолжит работать в Inc. в должности заместителя главного редактора.

Илья Нагибин почти 20 лет работал в издательском доме «Коммерсантъ», пройдя путь от корреспондента до заместителя главного редактора сайта kommersant.ru, а также шеф-редактором сайта Forbes.ru. До прихода в Inc. Нагибин работал главным редактором официального туристического портала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Welcome2018.com.

Илья Нагибин, главный редактор журнала Inc.:

«Нам есть куда расти. Редакция ставит перед собой амбициозные цели, нас ждет много работы. Мы верим, что откроем своих «Джобсов» и «Масков» и первыми о них напишем. Уверен, скучно не будет».

Никита Ким, управляющий партнер Inc.:

«Илья — профессионал с именем. Он высококлассный журналист и медиа-менеджер и, что важно, прекрасно ориентируется в бизнесе, в трендах, которые меняют наш мир. За два года существования русский Inc. стал главным изданием страны в области малого и среднего бизнеса и предпринимательства, но сегодня перед Ильей поставлены новые мегаамбициозные задачи по дальнейшему развитию проекта в России и в мире».

Предыдущий главный редактор российского Inc. Станислав Мудрый покинул издание в начале июля этого года. Вместе с партнерами он основал агентство «Дорогая редакция», которое позиционируется как «издательство корпоративных медиа».

Inc. — журнал-икона американских предпринимателей, который рассказывает, как запускать бизнес с нуля. Inc. придумал издатель яхтенных журналов Бернард Голдхирш. Столкнувшись с проблемами роста, он обнаружил, как мало пишут об управлении малым и средним бизнесом существующие деловые медиа. Бернард продал свои морские издания и в 1979 году начал выпускать Inc.

Русскую версию американского журнала Inc. запустили в ноябре 2016 года. Инвестором проекта выступил российский бизнесмен Владимир Палихата.

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