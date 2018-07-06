Исполнять обязанности Станислава Мудрого будет шеф-редактор Инна Титова

Главный редактор русской версии журнала Inc. Станислав Мудрый покидает издание. Вместо него исполнять обязанности будет шеф-редактор журнала Инна Титова, сообщает издание.

О своём уходе Мудрый сообщил на общем собрании редакции издания. Он проработал на посту главного редактора полтора года, и теперь, по его словам, «наступила пора сделать что-нибудь новое».

«В моём портфеле медиастартапов этот — лучший, потому что звёзды сошлись. Конечно, не всё удалось так как хотелось, но миллионное издание мы построили, стартап в бизнес превратили, рынок чуть пошевелили», — написал Мудрый в Facebook.

Станислав Мудрый возглавил Inc. в начале 2017 года спустя два месяца после запуска издания, сменив прежнего руководителя Александра Федорчука. В 2016 году Мудрый запустил для агентства ТАСС дальневосточный проект DV. land, а до августа 2015 года возглавлял редакцию городского интернет-издания «Йод», которое он основал в 2014 году вместе с медиаменеджером Владиславом Крейниным.

Инна Титова ранее работала выпускающим редактором «Московских новостей», а также руководила digital-направлением российского Forbes.