«Русских танцовщиц» Эдгара Дега переименовали в украинских

Картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» переименовали в «Украинских танцовщиц». Новое название полотна указано на сайте лондонской The National Gallery, сообщает The Guardian.



Решение изменить название было принято по просьбе некоторых украинских пользователей в соцсетях. На полотне изображены танцовщицы из Восточной Европы, которые посетили Францию в 90-х годах XIX века и выступали в Мулен Руж и Казино де Пари. Девушки на картине одеты в длинные юбки и белые рубашки. Характерной особенностью являются цветочные венки на головах, изображённые в национальных украинских цветах — жёлтом и синем.



По словам представителя галереи, споры о точном названии картины идут давно, имеется несколько научных работ на эту тему. Однако на фоне происходящих на Украине событий картина вызвала более глубокий интерес в последние месяцы. «Мы решили, что сейчас самый подходящий момент, чтобы пересмотреть название полотна и лучше понять контекст изображения», — заявил он изданию.

Пастель в настоящее время в галерее не выставлена, но на сайте музея полотно уже переименовано. Там подчеркнули, что исследование картин, находящихся в коллекции, продолжается.

Ранее Эрмитаж выставил на NFT-аукцион картины из своей коллекции. Стартовая цена каждого токена также составляла $10 тыс. В результате музею удалось выручить 30 млн руб. на цифровых копиях мировых шедевров, среди которых «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне и «Куст сирени» Винсента Ван Гога.