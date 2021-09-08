Цифровая «Мадонна» ушла с молотка за $150 тыс.

Эрмитаж продал на NFT-аукционе картины из своей коллекции. Музею удалось выручить 30 млн руб. на цифровых копиях мировых шедевров, сообщает РБК.

Среди лотов были такие произведения искусства, как «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Стартовая цена каждого токена составляла $10 тыс. Все токенизированные цифровые произведения создавались в двух экземплярах: один для Binance NFT, второй — для хранения в Эрмитаже. Уточнялось, что владелец сможет показывать NFT в цифровом виде для любых целей, в том числе коммерческих.

Ключевым лотом оказалась «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи — неизвестный коллекционер купил ее за $150 тыс. «Композиция VI» Василия Кандинского продана за $80 тыс., шедевр Ван Гога — за $75 тыс., Моне — за $74 тыс. Все вырученные средства получил музей, они пойдут на его нужды.

Ранее пятичасовой фильм, снятый в Государственном Эрмитаже на iPhone 11 Pro Max одним дублем в 4К, попал в шорт-лист Международного фестиваля креативности Cannes Lions (номинация Film).