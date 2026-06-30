Russ запустила «Пятиминутки» еще в пяти российских городах

Группа Russ (входит в RWB) расширила географию имиджевого продукта «Пятиминутки» на цифровом рекламном инвентаре. После запуска в Москве и Санкт-Петербурге он стал доступен еще в пяти городах России. Об этом Sostav сообщили в компании.

Теперь рекламодатели смогут размещать креатив одновременно на 150−300 цифровых конструкциях наружной рекламы в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Екатеринбурге, Омске и Новосибирске. В последнем городе проект также охватывает экраны в метро и на железнодорожном вокзале.

Семур Эюбов, руководитель отдела продуктов и аналитики Russ: Запрос от регионального бизнеса и федеральных брендов на заметные решения вне столицы уже сформирован и продолжает расти, поэтому мы продолжим масштабировать продукт.

«Пятиминутки» позволяют в течение пяти минут транслировать рекламу на всей сети цифровых экранов города. Продукт предусматривает 15 или 30 минут эфира в сутки с полной долей показа для одного бренда и роликами продолжительностью до одной минуты.

Russ запустила новые продукты для усиления визуального присутствия брендов в наружной рекламе — «Сегменты» и «Пятиминутки» — в мае.