Russ запускает продажу рекламы в поездах «Иволга»

Группа Russ открыла продажи рекламы на цифровых экранах в поездах «Иволга» Московских центральных диаметров (МЦД). Ролики будут транслироваться на 1,7 тыс. мультимедийных устройствах, сообщили Sostav в компании.

На первом этапе транзитная реклама начнет свою работу на МЦД-1 («Одинцово — Лобня») и МЦД-2 («Нахабино — Подольск»). Рекламный блок позволит разместить до шести клиентов одновременно, в сутки (c 5−30 до 01−00) количество показов рекламы каждого клиента составит 1170 раз на каждом экране.

Каро Захарян, руководитель отдела продаж транзитной рекламы: Более 1700 мультимедийных экранов заработают в 39 составах поездов «Иволга». Трансляция роликов будет проходить стандартным блоком в 600 секунд каждый. В рамках одного блока пройдет 10 рекламных роликов каждого клиента.

По оценке Russ, средний пассажиропоток на МЦД в каждом направлении насчитывает около 10 миллионов пассажиров в месяц.

В планах компании, до конца года расширить инвентарь, установив оборудование для трансляции в поездах «Иволга» на направлениях МЦД-3 и МЦД-4.

Эксперты Russ отмечают, что преимуществом рекламы в поездах «Иволга» является полное отсутствие «рекламного шума». Также на эффективность рекламы в поездах МЦД влияет длительность поездок пассажиров.

Ранее стало известно об объединении двух крупнейших операторов наружной рекламы Russ и Gallery. В Russ пояснили, что «новый объединенный оператор наружной рекламы будет действовать в рамках централизованной бизнес-структуры». Группа будет работать под одним брендом во всех сегментах наружной рекламы.