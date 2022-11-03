Russ Outdoor начнёт продавать рекламу в аэропорту Сочи с 2023 года

Оператор наружной рекламы Russ Outdoor начнёт продавать рекламу в международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова (входит в ГК «Аэродинамика») с 1 января 2023 года. Об этом Sostav сообщили в компании.

Контракт между сторонами заключён на пять лет. При этом Russ Outdoor будет продавать рекламный инвентарь аэропорта Сочи единолично.

Директор по неавиационной коммерции ГК «Аэродинамика» Евгений Синицын подчеркнул, что сотрудничество «даёт новые перспективы для коммуникаций с потребителями, используя все имеющиеся технологические и инфраструктурные возможности аэропорта».

Евгений Синицын, директор по неавиационной коммерции ГК «Аэродинамика»: Начало сотрудничества с новым рекламным оператором даст возможность привлечь дополнительный объём рекламы и знаковых рекламодателей, что позволит нам нарастить доходы от рекламных возможностей аэропорта. Мы рассчитываем, что новый оператор привнесёт не только новые рекламные технологии, но и накопленный опыт на рынке рекламы, что в итоге даст положительный синергетический эффект от совместной работы.

Борис Пешняк, коммерческий директор Russ Outdoor: Имея значительный опыт работы с аэропортом Пулково, эксклюзивно размещая там рекламу федеральных и локальных брендов, мы планируем применять наши подходы и в работе с аэропортом Сочи. Размещение рекламного инвентаря будет вестись согласно новой концепции, разработанной по стандартам компании Russ Outdoor.

В рамках осенне-зимнего расписания 2022/2023 полёты из Сочи запланированы по 58 внутренним и 19 международным направлениям. Из аэропорта осуществляются полёты в восемь стран мира, в том числе в ОАЭ, Турцию, Израиль, а также страны СНГ. Кроме того, впервые в истории сочинского аэропорта в осенне-зимнем сезоне будут выполняться рейсы в Египет.

В компании уточнили, что помимо утверждённых рейсов и направлений полётов, аэропорт Сочи привлекает новых перевозчиков и работает над открытием новых направлений: «Ведутся переговоры с российскими и зарубежными авиакомпаниями по открытию полётов из Сочи в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии».

В конце сентября тюменская компания «Лайф+» передала Russ Outdoor эксклюзивное право размещать на своих носителях федеральные рекламные кампании. Инвентарь в Тюмени будет использоваться для размещения федеральных клиентов и масштабных социальных кампаний.