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18+
13.02.2025 в 12:50

Группа Russ запустила программатик-продажи рекламы в московском метро

Рекламодателям в личном кабинете Russ Online доступны цифровые ситиформаты

Группа компаний Russ подключила цифровой рекламный инвентарь в московском метрополитене к программатическим инструментам продаж. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ГК.

Для самостоятельного запуска кампаний в столичной подземке рекламодателям через личный кабинет Russ Online доступны цифровые ситиформаты. Они размещены на большинстве станций московского метро, в переходах и вестибюлях.

В декабре 2024 года столичной подземкой воспользовались больше 8,3 млн раз. Инвентарь может применяться как для проведения охватных кампаний крупными брендами, так и для локальных таргетированных размещений малым и средним бизнесом.

Вячеслав Кан, директор по цифровым продуктам Russ:

В июне 2024 года мы подключили к программатику цифровой инвентарь Russ в метро Санкт-Петербурга и приступили к внедрению программатических инструментов в столичной подземке — одной из крупнейших в мире транспортных систем. Сегодня рекламодатели получили еще один эффективный инструмент, который позволит им рассказать о своих брендах многомиллионной аудитории москвичей и гостей города, обеспечив широкий охват рекламных кампаний по всей Москве.

Ранее группа Russ начала продавать рекламу в метро Казани.

Москва Metro Группа Russ
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