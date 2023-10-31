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18+
31.10.2023 в 11:57

Russ присоединит к своей сети инвентарь приморского ООН-оператора L.A.B.

В управление группы перейдут около 800 рекламных поверхностей и три медиафасада компании

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Группа компаний (ГК) Russ и оператор наружной рекламы из Приморского края L.A.B. заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. По условиям договора под управление Russ с 1 января 2024 года переходит 100% инвентаря, который принадлежит L.A.B. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе группы.

L.A.B. насчитывает около 800 рекламных поверхностей и три медиафасада, что занимает порядка 50% рекламного рынка Владивостока.

Директор по продажам в регионах Russ Александра Синявская сообщила, что стратегическое партнёрство поможет увеличить объём федеральных кампаний во Владивостоке.

«В ближайшее время мы планируем установить дополнительно порядка 30 цифровых конструкций, что повысит привлекательность программ региона», — рассказала топ-менеджер ГК.

В октябре группа Russ объявила о присоединении к своей сети активов оператора наружной рекламы «Постер». В управление ГК перейдут конструкции в Санкт-Петербурге и других городах России.

Ранее Russ начал эксклюзивно продавать рекламу на всех конструкциях сети Blackboard Outdoor во всех регионах присутствия: в Московской области, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. В результате соглашения о переходе продаж оператор получил в распоряжение 992 поверхности на классических и цифровых конструкциях.

Наружная реклама оператор наружной рекламы стратегическое партнёрство Russ
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