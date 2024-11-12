ГК Russ разместит в Ростове-на-Дону больше 450 современных остановок

Группа компаний Russ разместит в Ростове-на-Дону свыше 450 современных остановок городского общественного транспорта, 200 из которых будут оснащены цифровыми экранами. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ГК.

Russ выиграла тендер и заключила с властями Ростова-на-Дону концессионное соглашение на размещение и эксплуатацию остановок. Первые из них установят в городе в ближайшие три месяца.

По условиям концессии Russ создаст систему оповещения пассажиров о прибытии общественного транспорта. Остановки оборудуют модулями Wi-Fi и современными цифровыми экранами, которые применяются в других городах России.