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12.11.2024 в 14:50

ГК Russ разместит в Ростове-на-Дону больше 450 современных остановок

Группа выиграла соответствующий тендер

Группа компаний Russ разместит в Ростове-на-Дону свыше 450 современных остановок городского общественного транспорта, 200 из которых будут оснащены цифровыми экранами. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ГК.

Russ выиграла тендер и заключила с властями Ростова-на-Дону концессионное соглашение на размещение и эксплуатацию остановок. Первые из них установят в городе в ближайшие три месяца.

По условиям концессии Russ создаст систему оповещения пассажиров о прибытии общественного транспорта. Остановки оборудуют модулями Wi-Fi и современными цифровыми экранами, которые применяются в других городах России.

Антон Комаров, директор регионального департамента Russ:

Мы ведём активную работу по установке не только высокотехнологичного рекламного инвентаря в регионах своего присутствия, но и участвуем в благоустройстве городов и улучшении городской среды, повышая удобство использования городского общественного транспорта. Победа Russ в тендере на установку остановочных пунктов в Ростове-на-Дону обеспечит жителей и гостей города современными и комфортными остановочными пунктами.

Ростов-на-Дону остановки Группа Russ
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