Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СоцМедиаМаркетинг
KTS
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.11.2023 в 13:10

Russ до конца года установит цифровые сити-форматы на вокзалах РЖД в 30 городах

В октябре оператор разместил цифровые конструкции индор-рекламы на вокзалах 14 городов

2

Группа Russ в октябре установила цифровые сити-форматы на вокзалах 14 российских городов, включая Владикавказ, Воронеж, Пермь, Саратов, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Уфу. До конца года компания планирует охватить порядка 60 городов России. Об этом Sostav сообщили в компании.

К началу ноября общая сеть сити-форматов Russ на вокзалах Российских железных дорог (РЖД) включает 30 городов.

Каро Захарян, руководитель отдела продаж транзитной рекламы группы Russ:

Благодаря увеличению адресной программы на вокзалах в регионах, рекламодатели получили возможность оперативно запускать рекламные кампании в сети Russ, тем самым охватив огромный пассажиропоток в самых разных уголках нашей страны.

Как отметили в Russ, цифровые конструкции транслируют изображения с высоким разрешением, все сити-форматы оснащены LED-экранами, а также возможно размещение full-motion видео.

Борис Пешняк, коммерческий директор группы Russ:

Эффективность работы сити-форматов на вокзалах РЖД и всех конструкций Russ легко увидеть благодаря прозрачной статистике, где рекламодателю наглядно видна работа всей рекламной кампании. Диджитальный мониторинг и медиа измерения, которые нам предоставляет компания Admetrix, являются важными составляющими работы Russ и постулатами развития всей индустрии ООН-рекламы.

До конца года Russ установит цифровые сити-форматы на вокзалах Ижевска, Казани, Кирова, Кургана, и других городов, охватив ещё 30 региональных города.

Ранее Russ и оператор наружной рекламы из Приморского края L.A.B. заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. По условиям договора под управление Russ с 1 января 2024 года переходит 100% инвентаря, который принадлежит L.A.B.

РЖД Russ сити-форматы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.