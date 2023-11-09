Russ до конца года установит цифровые сити-форматы на вокзалах РЖД в 30 городах

Группа Russ в октябре установила цифровые сити-форматы на вокзалах 14 российских городов, включая Владикавказ, Воронеж, Пермь, Саратов, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Уфу. До конца года компания планирует охватить порядка 60 городов России. Об этом Sostav сообщили в компании.

К началу ноября общая сеть сити-форматов Russ на вокзалах Российских железных дорог (РЖД) включает 30 городов.

Каро Захарян, руководитель отдела продаж транзитной рекламы группы Russ: Благодаря увеличению адресной программы на вокзалах в регионах, рекламодатели получили возможность оперативно запускать рекламные кампании в сети Russ, тем самым охватив огромный пассажиропоток в самых разных уголках нашей страны.

Как отметили в Russ, цифровые конструкции транслируют изображения с высоким разрешением, все сити-форматы оснащены LED-экранами, а также возможно размещение full-motion видео.

Борис Пешняк, коммерческий директор группы Russ: Эффективность работы сити-форматов на вокзалах РЖД и всех конструкций Russ легко увидеть благодаря прозрачной статистике, где рекламодателю наглядно видна работа всей рекламной кампании. Диджитальный мониторинг и медиа измерения, которые нам предоставляет компания Admetrix, являются важными составляющими работы Russ и постулатами развития всей индустрии ООН-рекламы.

До конца года Russ установит цифровые сити-форматы на вокзалах Ижевска, Казани, Кирова, Кургана, и других городов, охватив ещё 30 региональных города.

Ранее Russ и оператор наружной рекламы из Приморского края L.A.B. заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. По условиям договора под управление Russ с 1 января 2024 года переходит 100% инвентаря, который принадлежит L.A.B.