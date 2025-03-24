Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.03.2025 в 18:10

Рунет снова штормит: пользователи жалуются на «Сбер» и игровые платформы

Проблемы также зафиксированы у FaceIT, Anydesk и других платформ

В российском сегменте интернета зафиксированы массовые сбои в работе ряда сервисов, включая «Сбер», Steam, Epic Games и Anydesk. Жалобы поступают преимущественно от пользователей Южного и Приволжского федеральных округов, сообщает РБК со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

По версии Роскомнадзора, перебои связаны с тем, что сервисы используют иностранную серверную инфраструктуру, на которой и произошли неполадки. Ведомство советует компаниям переходить на отечественных хостинг-провайдеров.

Согласно данным Downdetector, больше всего обращений касается «Сбера» — в 14:00 по московскому времени количество жалоб превысило 1000 сообщений. Проблемы также зафиксированы у FaceIT, Anydesk и ряда других платформ.

На прошлой неделе сообщалось, что количество DDoS-атак на российские бренды в 2024 году удвоилось по сравнению с прошлым годом и составило 508 тыс.

Рунет Сбер ЦМУ ССОП
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.