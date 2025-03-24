Рунет снова штормит: пользователи жалуются на «Сбер» и игровые платформы

В российском сегменте интернета зафиксированы массовые сбои в работе ряда сервисов, включая «Сбер», Steam, Epic Games и Anydesk. Жалобы поступают преимущественно от пользователей Южного и Приволжского федеральных округов, сообщает РБК со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

По версии Роскомнадзора, перебои связаны с тем, что сервисы используют иностранную серверную инфраструктуру, на которой и произошли неполадки. Ведомство советует компаниям переходить на отечественных хостинг-провайдеров.

Согласно данным Downdetector, больше всего обращений касается «Сбера» — в 14:00 по московскому времени количество жалоб превысило 1000 сообщений. Проблемы также зафиксированы у FaceIT, Anydesk и ряда других платформ.

На прошлой неделе сообщалось, что количество DDoS-атак на российские бренды в 2024 году удвоилось по сравнению с прошлым годом и составило 508 тыс.