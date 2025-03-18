Региональные компании стали чаще подвергаться DDoS-атакам

На российские компании за 2024 год было совершено 508 тыс. DDoS-атак, что почти вдвое превышает показатели 2023 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Все чаще злоумышленники выбирают региональные фирмы, отмечают аналитики.

В Москве среднее число атак на одну компанию составило 192. В регионах же показатель вырос — например, в Южном федеральном округе он увеличился в 1,5 раза, до 135 атак на компанию, в Приволжском и на Урале — в 2 раза, до 126 и 116 соответственно, отметили в разговоре с изданием представили ГК «Солар».

В 3,5 раза выросла мощность атак в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Эксперты связывают рост мощности с использованием злоумышленниками более мощных ботнетов.