В России снимут фильм про поп-группу «Руки вверх!»

Студия Yellow, Black & White (YBW) планирует снять полнометражный фильм о группе «Руки вверх!», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Детали проекта он не раскрыл.

По словам двух источников издания, заявка фильма на получение финансирования от государственного Фонда кино сейчас рассматривается сценарной группой организации. При этом собеседники, знакомые с обсуждением, утверждают, что сценарий «не похож на классический байопик с элементами комедии».

До этого Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщал, что сценарий к фильму написали Сергей Калужанов («Время первых», «Мира», сериал «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). Режиссёром выступит казахстанец Аскар Узабаев, снявший драму «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды». Других подробностей в канале не приводилось.

Ранее стало известно, что лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков начал работу над созданием музыкально-циркового шоу «Чебурашка» в качестве музыкального продюсера и композитора.

«Руки Вверх!» — российская поп-группа, которую основали музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин. Популярность коллективу принёс альбом «Сделай погромче!», выпущенный в 1998 году. Почти все песни из этого альбома впоследствии стали хитами. Среди них — «Крошка моя», «Чужие губы», «Лишь о тебе мечтая» и «Песенка».