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18+
06.02.2025 в 15:20

RTVI стал доступен в сети швейцарского оператора Swisscom

Сотрудничество позволит значительно увеличить охват русскоязычной аудитории в регионе

5 февраля RTVI стал доступен в базовых пакетах швейцарского оператора Swisscom, который охватывает более 1,6 млн домохозяйств. Сотрудничество увеличит доступность канала для русскоязычной аудитории региона. Она оценивается более чем в 100 тыс. человек.

CEO RTVI Дмитрий Сурьянинов отметил, что подключение к Swisscom стало важным шагом в стратегии расширения доступности канала, одновременно с развитием на FAST-платформах. Директор глобальной дистрибуции медиагруппы Андрей Попов заявил, что запуск на Swisscom будет способствовать росту аудитории RTVI в Европе, улучшению узнаваемости бренда и усилению позиций на рынке, открывая новые возможности для сотрудничества с рекламодателями.

Дмитрий Сурьянинов, CEO группы медиакомпаний RTVI:

Медиарынок диктует новые правила, и платная дистрибуция сегодня переживает кризис по всему миру. Подключение к Swisscom — это важный шаг в реализации стратегии расширения доступности RTVI во всех регионах присутствия.

Помимо FTA-вещания мы активно развиваем RTVI на FAST-платформах, предоставляя зрителям возможность смотреть наш лучший информационный и развлекательный контент на всех доступных носителях всеми удобными способами.

Андрей Попов, директор глобальной дистрибуции RTVI:

Партнерство с Swisscom укрепит позиции медиагруппы в Европе и создаст новые возможности для сотрудничества с рекламодателями. Мы рады, что контент RTVI станет доступен еще большему числу зрителей, что позволит вывести на новый уровень наши коммерческие возможности.

В сентябре 2024 года RTVI запустил вещание на спутнике Hotbird 13, что позволило расширить присутствие канала в сети Swisscom. Сигнал со спутника охватывает всю Европу, включая Великобританию, островные территории Средиземного моря, Северную Африку — от Марокко до Египта, а также страны Ближнего Востока — от ОАЭ, Турции и Израиля до Катара и Ирана, часть Азии и другие регионы.

RTVi телеканал Swisscom
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