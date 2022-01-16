Как правильно монетизировать информационный ресурс: 8 советов вебмастеру

Новостные СМИ и интернет-порталы — первые кандидаты на монетизацию. По данным Sape в 2021 году новостные сайты показали наивысшую доходность от рекламы — вдвое выше, чем ресурсы автомобильной и hi-tech тематик. Это знают вебмастера, которые надеются быстро запустить и прокачать сайт. Но что делать, если показатели трафика растут, рекламные площадки работают на полную, а прибыль меньше ожидаемого? Глава компании RTB.Sape Сергей Самонин поделился рекомендациями с Sostav.

Используйте обменные сети

Обменные сети — это системы, в которых владельцы сайтов меняются рекламой. Вебмастер размещает рекламные баннеры сайтов смежной тематики, а другие участники сети делают то же самое для него. Таким образом, участники обменной сети переливают трафик и взаимно увеличивают посещаемость. В некоторых сетях, например, на бирже баннерной рекламы RotaBan.ru можно докупить дополнительные показы своих баннеров.

Работа с обменными сетями привлекательна тем, что оттуда приходит горячая аудитория, заинтересованная в контенте определённой тематики. Например, автомобилистам будет интересна реклама и автотоваров, и сервисов и СТО. Такие посетители будут регулярно возвращаться на сайт и улучшать его статистику. Это приведёт к увеличению CTR (соотношение просмотров к кликам на баннер). Чем выше CTR, тем большую ставку для рекламодателей можно установить.

Существуют и мобильные баннерные сети — они ориентированы на показ рекламы со смартфонов и планшетов. Для информационных ресурсов это особенно актуально — в 2020-м году около 60% трафика новостных сайтов приходилось на мобильные устройства.

Откажитесь от нативной рекламы

Время на сайте — золото вебмастера, поэтому откажитесь от использования нативной рекламы. Да, этот формат приносит хорошую прибыль, но у него есть негативный побочный эффект, из-за которого в долгосрочной перспективе вы рискуете потерять гораздо больше — такая реклама уводит пользователей на сторонние ресурсы.

Хорошая нативная реклама заинтересует пользователей. Они перейдут по партнёрской ссылке и повысят процент отказов. Это приведёт к падению посещаемости сайта. А если публиковать «нативку» много и без чувства меры, читатели могут разочароваться в ресурсе. Очевидным следствием оттока посетителей станет обрушение позиций в поисковой выдаче. Падение посещаемости и времени на сайте — сигнал поисковому роботу пессимизировать сайт. В результате упадёт и доход от рекламы.

Откажитесь от видеорекламы, если ваши пользователи — жители провинции

Состав аудитории напрямую влияет на рекламный формат. Есть мнение, что выгоднее размещать дорогостоящую рекламу — в особенности, видеоролики — чтобы получить большую выгоду. Но руководствоваться только ценой нельзя.

Например, если вы продаёте товары для сельских жителей — и значительную часть аудитории составляют люди, которые экономят на интернете или живут в местности с плохим покрытием сети — залить «видео подороже» не получится. Скорость загрузки сайта у таких пользователей будет низкая, а некоторые элементы не загрузятся вовсе. Размещение видеобаннера приведёт к тому, что пользователи прервут загрузку и покинут сайт. Вместо роста прибыли от рекламы вы рискуете ничего не получить.

Вывод прост: прежде, чем разместить «тяжёлые» форматы, убедитесь, что аудитория располагает достаточными мощностями для их обработки. Даже беглый анализ с помощью «Яндекс.Метрики» поможет избежать подобных проблем. Если читатели информационного сайта живут в удалённых регионах, подумайте: не потеряете ли вы трафик, размещая видеорекламу.

Продавайте данные пользователей легально

Если сайт использует модель регистрации и собирает информацию о пользователях, вы можете получить значительный доход за счёт продажи данных. Не стоит пугаться — речь идёт о вполне легальных операциях. Для маркетинговых исследований и таргетирования рекламы нужны обезличенные данные о пользователях сайтов: возраст, пол, интересы, регион проживания.

Эту информацию собирают специальные платформы DMP. Ряд дата-компаний, например, Weborama и AIData, приобретают сегментированные данные у СМИ. После заключения договора DMP предоставляют необходимое программное обеспечение и рассказывают, как им пользоваться.

Возможны различные модели оплаты: процент от дохода DMP, фиксированная разовая сумма или регулярные выплаты. Стоимость одного пользовательского профиля — в среднем несколько рублей. Для новостных сайтов с большим трафиком это внушительный ресурс, который можно конвертировать в деньги. Так, владелец сайта может получать до 20% выручки именно от продажи данных.

Откажитесь от бесконечного скроллинга

Ещё один модный приём инфоресурсов — механизм бесконечного скроллинга (Infinite scroll): такие нескончаемые ленты в СМИ. Благодаря им пользователь может прокручивать страницу, получая поток нового контента. Это интересный способ удержать посетителя на сайте, но у него есть недостатки.

Рекламный креатив, показавшийся в ленте на слишком короткий срок, не засчитывается за показ. Посетители пролистают контент, а вебмастер не получит за это ни рубля.

Бесконечный скроллинг перегружает сайт. Он увеличивает время загрузки, что вместе с ростом отказов может привести к падению позиций в выдаче «Яндекса» и Google.

Усложняется навигация по сайту, работа аналитических сервисов и пользовательский опыт. Итоговые минусы перекроют преимущества.

Монетизируйте изображения

Кроме трафика, есть смысл монетизировать изображения на сайте. Это универсальный способ заработка, который подходит для любых ресурсов. Особенно хорошо могут заработать информационные сайты, в которых каждая новость сопровождается фото.

Например, сервис LensAI позволяет анализировать картинки и видео, размещённые на страницах сайта, и размещать прямо на них интерактивные рекламные баннеры. Программа «привязывает» рекламу к изображению или отдельной его части. Так, скрипт может поместить всплывающий баннер с рекламой бренда спортивной одежды, если один из людей на фото одет в куртку.

Такая реклама не занимает место на остальной странице. Там по-прежнему можно расположить традиционные баннеры и видеоролики.

Поставьте межстраничные рекламные баннеры вместо fullscreen

Fullscreen-баннеры — короли рекламы. Но всплывающее окно поверх страницы вызывает раздражение у пользователя. Увидев полотно во весь экран, хочется закрыть сайт и не возвращаться. И так думают почти все. А рост количества отказов, как мы знаем, приведёт к негативным последствиям — вплоть до пессимизации в поисковиках.

Межстраничный баннер — более изящный инструмент. Он привязывается не к месту на сайте, а к ссылке перехода на другую страницу сайта. При нажатии открывается заставка продолжительностью в несколько секунд. Как только показ рекламы заканчивается, происходит переадресация, и пользователь переходит по ссылке.

Здесь срабатывает психологический эффект: пользователь ожидает некоторой задержки при переходе и испытывает меньший дискомфорт при виде такой рекламы.

Откажитесь от турбостраниц

Мы уже говорили о скорости загрузки страниц как одном из важных SEO-показателей. В этом плане турбостраницы «Яндекса» и AMP-страницы Google стали лёгким и очевидным выходом для SEO-специалистов, но не для вебмастеров.

Турбостраницы — это облегчённые версии сайта от поисковиков. У них есть типовой дизайн и структура, почти нет «тяжёлого» контента, а сама страница грузится максимально быстро. Количество рекламных мест тоже ограничено — обычно на турбостраницу ставят 2−3 баннера, да и те без особых дизайнерских изысков.

Используя турбостраницы, владелец сайта выиграет в скорости загрузки, но проиграет в объёме размещаемого контента. С типовым контентом без какой-либо внешней «изюминки» будет тяжелее формировать ядро лояльных пользователей, которые готовы смотреть рекламу. Ускоренная загрузка не стоит таких жертв.

Здесь перечислены далеко не все способы раскачать информационный ресурс. Но даже их хватит, чтобы дополнить стратегию монетизации и получить поле для экспериментов на весь будущий год. Пробуйте, тестируйте и сверяйте прогнозы с аналитикой. И тогда новостной ресурс ответит трафиком и дополнительным доходом.