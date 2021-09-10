РПЛ проведет тендер на реализацию медиаправ

Российская премьер-лига (РПЛ), объединяющая 16 клубов высшего отечественного футбольного дивизиона, отвергла предложение «Матч ТВ» (принадлежит «Газпром-медиа») заключить контракт на трансляцию матчей первенства России. Она планирует провести тендер с раздельным пакетом медиаправ, пишут «Ведомости».

Тендер для приобретения прав на показ матчей чемпионата России в сезонах-2022/2023 — 2025/2026 будет проводиться до 11 октября. Таким образом, лига намерена добиться соблюдения принципов открытости при выборе основного вещателя.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил в Telegram-канале, что холдинг собирается участвовать в тендере. По его словам, «российский футбол должен развиваться в условиях доступности большой аудитории и популяризации не только в крупных городах, но и в регионах». Он добавил, что «Матч ТВ» имеет колоссальный опыт показа, а также профессиональную команду и полное техническое обеспечение.

Ранее действующий основной вещатель РПЛ — телеканал «Матч ТВ» воспользовался преимущественным правом и предложил четырехлетний контракт, который может начаться с сезона 2022−2023 гг. По словам источников, телеканал был готов заплатить 6 млрд руб. в год, что в четыре раза больше, чем он платит сейчас. Однако большинство топовых клубов лиги выступили за то, чтобы рассмотреть варианты с тендерами, а также обсудить возможность разбить права на пакеты. Помимо «Матч ТВ» в трансляциях заинтересованы вещательные платформы Okko, Start и «Яндекс».