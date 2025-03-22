Рози Хантингтон и Джейсон Стейтем впервые вместе снялись в рекламной кампании

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем впервые приняли участие в рекламной кампании вместе. Звездная пара снялась для итальянского бренда Falconeri.

Съемки проходили на побережье Португалии. Живописные виды подчеркивают красоту коллекции из культового ультратонкого кашемира Falconeri в натуральных оттенках. Рози и Джейсон представили джемперы, поло с длинными рукавами и другие вещи из новой коллекции.

Снимки, созданные известным австралийским фотографом Лакланом Бэйли, рассказывают историю о воссоединении с природой и моментах уединения, подчеркивая элегантность и естественность, и воплощая философию бренда через гармонию с окружающим миром.