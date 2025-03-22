Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Demis Group Blog

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.03.2025 в 12:33

Рози Хантингтон и Джейсон Стейтем впервые вместе снялись в рекламной кампании

Звездная пара представила новую коллекцию бренда Falconeri

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем впервые приняли участие в рекламной кампании вместе. Звездная пара снялась для итальянского бренда Falconeri.

Съемки проходили на побережье Португалии. Живописные виды подчеркивают красоту коллекции из культового ультратонкого кашемира Falconeri в натуральных оттенках. Рози и Джейсон представили джемперы, поло с длинными рукавами и другие вещи из новой коллекции.

Снимки, созданные известным австралийским фотографом Лакланом Бэйли, рассказывают историю о воссоединении с природой и моментах уединения, подчеркивая элегантность и естественность, и воплощая философию бренда через гармонию с окружающим миром.

Джейсон Стейтем Falconeri
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.