Роверы-доставщики «Яндекса» выезжают в новые города

«Яндекс» масштабирует сервис роботизированной доставки в пяти новых городах — Нижнем Новгороде и подмосковных Химках, Люберцах, Одинцове и Долгопрудном. Параллельно проект расширится в Казани, где роверы начнут работать в Ново-Савиновском и Советском районах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск в городах Московской области и новых районах Казани намечен на апрель, а в Нижнем Новгороде сервис станет доступен до конца июня. На первом этапе доставка будет осуществляться из «Яндекс Лавки», затем подключатся «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка». В Нижнем Новгороде услуга охватит Сормовский, Московский и Канавинский районы.

Перед запуском в новых локациях работают специальные роботы-картографы, формирующие детализированные цифровые карты. «Внешне они напоминают доставщиков, но у них другая задача — они составляют сверхподробную карту местности», — пояснили в компании, добавив, что такие подготовительные работы позволят роверам уверенно ориентироваться в городской среде вне зависимости от погодных условий и времени суток.

В новых регионах будут использоваться роверы четвертого поколения, представленные осенью 2025 года. Они отличаются повышенной проходимостью, улучшенными сенсорами и более низкой себестоимостью производства, что делает их более эффективными в эксплуатации, подчеркнули в «Яндексе».

По данным компании, с 2020 года роботы выполнили около 1 млн доставок, при этом половина этого объема пришлась на последний год. До конца 2027 года «Яндекс» планирует выпустить до 20 тыс. устройств нового поколения, постепенно заменяя ими предыдущие модели.