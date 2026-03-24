24.03.2026 в 09:30

Роверы-доставщики «Яндекса» выезжают в новые города

Рободоставка впервые появится в Подмосковье и Нижнем Новгороде

«Яндекс» масштабирует сервис роботизированной доставки в пяти новых городах — Нижнем Новгороде и подмосковных Химках, Люберцах, Одинцове и Долгопрудном. Параллельно проект расширится в Казани, где роверы начнут работать в Ново-Савиновском и Советском районах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск в городах Московской области и новых районах Казани намечен на апрель, а в Нижнем Новгороде сервис станет доступен до конца июня. На первом этапе доставка будет осуществляться из «Яндекс Лавки», затем подключатся «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка». В Нижнем Новгороде услуга охватит Сормовский, Московский и Канавинский районы.

Перед запуском в новых локациях работают специальные роботы-картографы, формирующие детализированные цифровые карты. «Внешне они напоминают доставщиков, но у них другая задача — они составляют сверхподробную карту местности», — пояснили в компании, добавив, что такие подготовительные работы позволят роверам уверенно ориентироваться в городской среде вне зависимости от погодных условий и времени суток.

В новых регионах будут использоваться роверы четвертого поколения, представленные осенью 2025 года. Они отличаются повышенной проходимостью, улучшенными сенсорами и более низкой себестоимостью производства, что делает их более эффективными в эксплуатации, подчеркнули в «Яндексе».

По данным компании, с 2020 года роботы выполнили около 1 млн доставок, при этом половина этого объема пришлась на последний год. До конца 2027 года «Яндекс» планирует выпустить до 20 тыс. устройств нового поколения, постепенно заменяя ими предыдущие модели.

Яндекс Подмосковье
