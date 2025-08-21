ROSTIC’S и «Яндекс Еда» дали возможность пользователям создать собственное комбо

Сеть ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S и сервис заказа еды «Яндекс Еда» запустили спецпроект. На лендинге пользователи могут создать собственное комбо, посвященное своей личной — геймерской или житейской — победе. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ROSTIC’S.

Проект является продолжением прошлогодней коллаборации, в рамках которой ROSTIC’S и «Яндекс Еда» представили комбо «Курица в квадрате». Оно было разработано совместно с игроками Virtus.pro и позволило привлечь значительное число новых пользователей 18−35 лет.

На первом этапе новой кампании были созданы эксклюзивные комбо от игроков Virtus.pro, вдохновленные их личными достижениями в киберспорте. Каждое комбо отражает вкусовые предпочтения участника команды и доступно для заказа в «Яндекс Еде».

С 5 августа проект вышел на следующий уровень: на специальном лендинге пользователи создают собственное комбо, посвященное личной победе. Затем они делятся своей историей и участвуют в открытом народном голосовании, которое пройдет до 31 августа. Лучшие комбо на ограниченное время добавят в меню доставки ROSTIC’S в «Яндекс Еде». Победителей ждут призы.

Камилла Виллард, менеджер по работе с партнерами доставки и B2B-каналов продаж ROSTIC’S: Мы продолжаем развивать новые форматы коллабораций вместе с «Яндекс Едой», нацеленные на глубокое вовлечение пользователей. Новый проект — это не только про гейминг, а про личные истории и желания наших гостей. Мы даем возможность каждому стать частью бренда — это важный шаг в нашей долгосрочной стратегии привлечения и удержания новой аудитории.

Состав творческой группы

ROSTIC’S:

Менеджер по работе с партнерами доставки и B2B-каналов продаж: Камилла Виллард

Лидер маркетинга доставки и B2B-каналов продаж: Екатерина Осауленко

Директор B2B-каналов продаж и доставки: Наталья Дубинкина

«Яндекс Еда»:

Менеджер по маркетингу: Элина Султанова

Арт-директор: Петр Иванов

Продюсер: Ирина Архипова (Макиенко)

Менеджер по развитию бизнеса: Юлия Савидова

Руководитель по работе с QSR: Екатерина Орловцева

Менеджер по работе партнерами: Сергей Поляков

Руководитель службы монетизации: Евгений Цвигун

Руководитель отдела рекламы Retail&QSR: Дмитрий Карманов

