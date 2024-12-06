Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Ашманов и партнеры
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.12.2024 в 18:50

Rostic's начал тестировать новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп»

В заведениях можно попробовать глазированную курицу

Компания «Юнирест», владеющая правами на бренд Rostic's в России, тестирует новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп». В заведениях посетителям предлагают глазированную курицу, которая не представлена в остальной сети. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Rostic's.

Первый ресторан Rostic's «Чик Стоп» открылся 5 декабря в Москве. В основе меню — куриная продукция, которая готовится в заведении и глазируется в пяти разных соусах: барбекю, баффало острый, цитрусовый, кисло-сладкий, терияки. Два из них (баффало острый и цитрусовый) представлены только в «Чик Стоп». Также посетители могут купить картошку фри, холодные и горячие напитки и некоторые десерты. Ресторан рассчитан на 37 посадочных мест.

«Юнирест» планирует тестировать в Rostic's «Чик Стоп» разные продуктовые предложения.

Rostic's начал тестировать новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп» Rostic's начал тестировать новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп» Rostic's начал тестировать новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп» Rostic's начал тестировать новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп» Rostic's начал тестировать новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп» Rostic's начал тестировать новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп»

Максим Рогачёв, руководитель отдела по развитию ретейла «Юнирест»:

Мы видим запрос на разнообразие вкусов меню со стороны гостей, который мы реализуем через наш фирменный продукт — сочную курицу в хрустящей панировке, которая по-новому раскрывается в сочетании с различными соусами. Этот уникальный для нас формат ресторана позволяет в том числе быть более гибкими при развитии в небольших городах, а также в городах-миллионниках на малых площадях, что является частью нашей стратегии.

Рестораны Rostic's
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.