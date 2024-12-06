Rostic's начал тестировать новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп»

Компания «Юнирест», владеющая правами на бренд Rostic's в России, тестирует новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп». В заведениях посетителям предлагают глазированную курицу, которая не представлена в остальной сети. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Rostic's.

Первый ресторан Rostic's «Чик Стоп» открылся 5 декабря в Москве. В основе меню — куриная продукция, которая готовится в заведении и глазируется в пяти разных соусах: барбекю, баффало острый, цитрусовый, кисло-сладкий, терияки. Два из них (баффало острый и цитрусовый) представлены только в «Чик Стоп». Также посетители могут купить картошку фри, холодные и горячие напитки и некоторые десерты. Ресторан рассчитан на 37 посадочных мест.

«Юнирест» планирует тестировать в Rostic's «Чик Стоп» разные продуктовые предложения.