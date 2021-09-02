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18+
02.09.2021 в 09:50

«Ростелеком» заплатит до 2,2 млрд рублей за планирование и размещение рекламы в диджитал

Заявки принимаются до 13 сентября

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«Ростелеком» объявил тендер на оказание услуг по тактическому планированию и закупке рекламы в интернете. Максимальная цена договора превышает 2,2 млрд руб. Победитель получит контракт с компанией на 2021−2023 годы. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Прием заявок закончится 13 сентября в 18:00. Подведение итогов назначено на 13 октября — спустя месяц. В течение пяти рабочих дней с даты подписания договора контрагент должен будет сформировать проектную команду, руководители которой имеют опыт не менее пяти и семи лет работы по планированию и размещению диджитал-рекламы.

Подрядчик должен будет ежеквартально анализировать бренд и его конкурентов, мониторить активности организаций, а также рынок интернет-рекламы, предоставлять отчеты и планы по тактическому размещению кампаний в сети. Кроме того, победитель тендера будет разрабатывать медиаплан, закупать рекламный инвентарь и отчитываться по кампаниям.

Ранее «Ростелеком» также объявил предквалификационный отбор на включение в реестр потенциальных участников на оказание услуг по планированию и размещению наружной и indoor-рекламы на 2022−2023 годы. В этот период планируется провести ряд федеральных и региональных рекламных кампаний по продвижению ключевых продуктов «Ростелекома»

Ростелеком
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