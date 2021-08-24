«Ростелеком» выберет стратегического партнера по размещению наружной и indoor-рекламы на 2022−2023 годы. В этот период планируется провести ряд федеральных и региональных рекламных кампаний по продвижению ключевых продуктов «Ростелекома», сообщила Sostav пресс-служба компании.

«Ростелеком» объявил предквалификационный отбор на включение в реестр потенциальных участников на оказание услуг по планированию и размещению рекламы.

Подача заявок закончится 30 августа, а итоги подведут 29 сентября. Другие подробности являются коммерческой тайной и предоставляются только претендентам под соглашение о неразглашении (NDA).

В середине августа «Ростелеком» также опубликовал тендер на оказание услуг по проведению маркетинговых исследований. Максимальная сумма контракта составила 75,7 млн руб. Прием заявок завершится в полдень 25 августа.