«Ростелеком» заключил с «Яндексом» контракт на размещение рекламы на 992 млн рублей

«Ростелеком» заключил контракт с «Яндексом» на размещение контекстной и видеорекламы в интернете с использованием сервиса «Яндекс.Директ». Цена договора составила 992,3 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Итоги закупки подведены 15 декабря, официальная дата заключения контракта — 1 января 2022 года. Он заключён на срок до конца 2023 года.

Sostav направил запрос в «Ростелеком».

В сентябре 2021 года «Ростелеком» объявил тендер на оказание услуг по тактическому планированию и закупке рекламы в интернете. Максимальная цена договора превысила 2,2 млрд руб.