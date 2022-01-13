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18+
13.01.2022 в 13:20

«Ростелеком» заключил с «Яндексом» контракт на размещение рекламы на 992 млн рублей

Компания опубликовала результаты закупки у единственного поставщика

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«Ростелеком» заключил контракт с «Яндексом» на размещение контекстной и видеорекламы в интернете с использованием сервиса «Яндекс.Директ». Цена договора составила 992,3 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Итоги закупки подведены 15 декабря, официальная дата заключения контракта — 1 января 2022 года. Он заключён на срок до конца 2023 года.

Sostav направил запрос в «Ростелеком».

В сентябре 2021 года «Ростелеком» объявил тендер на оказание услуг по тактическому планированию и закупке рекламы в интернете. Максимальная цена договора превысила 2,2 млрд руб.

Яндекс Ростелеком Яндекс.Директ
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