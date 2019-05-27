«Ростелеком» выбрал трех production партнеров

«Ростелеком» подвел итоги тендера на производство рекламных видео, фото и аудиоматериалов в 2019−2021 годах. Победителями стали три компании: продакшн-студия Stereotactic, студия Profilm и Hype Production Мурада Османна.

Стартовая цена контракта составляла почти 280 млн рублей, или 233,2 млн рублей без НДС. Этот бюджет будет распределен следующим образом: со Stereotactic заключат договор на сумму 91,7 млн рублей, с Profilm — на сумму 81,2 млн рублей, с Hype Production — на сумму 60,4 млн рублей. Напомним, на победу также претендовала кинокомпания Park Production.

В рамках контракта партнерам необходимо подготовить 12 игровых видеороликов, 10 аудиороликов хронометражем до 30 секунд и 14 фотосессий. Видеопродакшен включает формирование рабочей группы, поиск локаций, поиск реквизита, кастинг, видеосъемку, монтаж, цветокоррекцию, озвучение, написание музыки, выплату гонораров актерам и другим третьим лицам. Фотосессии будут проведены в нескольких локациях: переулках Москвы, кафе, за городом, на парковке, пляже, проселочной горной дороге и в заснеженных горах.