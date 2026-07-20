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18+
20.07.2026 в 18:00

«Ростех» задумался об объединении авиакомпаний Red Wings и SkyGates

Цель — упорядочить управление активами

Госкорпорация «Ростех» обсуждает идею объединения всех своих гражданских авиатранспортных компаний в единый холдинг. В него могут войти пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовая авиакомпания SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Управляющей компанией холдинга может стать «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), которая находится под управлением «Авиакапитал-Сервис» и отвечает за восстановление и аренду подержанных российских самолетов. Руководитель холдинга пока не утвержден.

«Ростех» определит головную структуру и руководство холдинга после утверждения стратегии. Цели: упорядочить управление авиатранспортными и эксплуатационными активами, наладить систему послепродажного обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов, подготовки кадров в сфере авиации.

Эксперты говорят, что причина реорганизации — недовольство «Ростеха» менеджментом Red Wings на фоне ухудшения финансовых показателей авиакомпании в первом полугодии 2026 года. Принципиальных изменений для авиакомпаний «Ростеха» в результате реорганизации, по словам аналитиков, не будет.

Red Wings Ростех
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