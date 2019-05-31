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31.05.2019 в 09:35

«Ростех» показал доходы Тины Канделаки

В госкорпорации работает супруг Канделаки Василий Бровко

В 2018 году генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заработала 132,7 млн рублей, эта информация следует из данных о доходах руководства компании, которые приводит Forbes.

Муж Тины Канделаки Василий Бровко, который работает в «Ростехе» директором по особым поручениям. Как следует из декларации, его доход в 2018 году оказался скромнее, чем у жены. — около млн рублей.

Также из этих документов следует, что оба супруга владеют имуществом. У Бровко есть квартира, площадь которой составляет 69 м2, а у Тины Канделаки есть жилье площадью 341,8 м2. У супруга журналистики в собственности также числятся Bentley GT Continental и Audi A5 Cabriolet.

Напомним, недавно стало известно, что Тина Канделаки снимает пилотные серии двух проектов для сервиса Amediateka. Об одном сериале неизвестно пока ничего, а второй раскрывает романтические отношения двух порноактеров.

Тина Канделаки Ростех
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