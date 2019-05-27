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27.05.2019 в 09:45

Тина Канделаки снимает пилот сериала про порноактеров для Amediateka

Это первый оригинальный проект для сервиса

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Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки снимает пилотные эпизоды для двух оригинальных сериалов, которые могут выйти на Amediateka. Сервис уже заказал и оплатил производство. Один из сериалов посвящен отношениям порноактрисы и порноактера, его пилот уже готов, сообщают «Ведомости». Детали второго проекта неизвестны.

Канделаки выступает продюсером сериала о порноактерах, а его производством занимается компания Goose Goose Films. Ранее они выпустили сериал о футболе «Большая игра». Название нового сериала не раскрывается, решение о показе и запуске первого сезона Amediateka примет после знакомства с пилотом. Его бюджет составил скромные 1 млн рублей, рассказала Канделаки. Она назвала съемки экспериментом как для сервиса, так и для нее самой.

Управляющий директор Amediateka Лена Кирюшина подтвердила, что сервис прорабатывает возможности по созданию собственного контента и заказал Канделаки съемки двух пилотов.

Тина Канделаки, генеральный продюсер «Матч-ТВ»:

Amediateka тестирует различные способы расширения абоненткой базы — от премьеры финала «Игры престолов» до оригинального контента. Я считаю, что эксперименты в борьбе за нового зрителя должны быть недорогими.

Напомним, Amediateka обладала эксклюзивными правами на показ финального сезона «Игры престолов» в России. Серии выходили одновременно с их публикацией на HBO, однако с первой и последней сериями случились технические накладки, что не понравилось подписчикам сервиса.

Ранее о планах заняться производством собственного контента объявил онлайн-кинотеатр ivi. До конца года подразделение Ivi Originals начнет работу над премиальными и мини-сериалами и полнометражными фильмами, инвестиции оцениваются в 1 млрд рублей.

К созданию оригинального контента сервисы подталкивает ситуация на рынке. Возрастающая конкуренция заставляет игроков брать пример с Netflix, который тратит огромные суммы на производство масштабных проектов и тем самым противостоит медиагигантам Disney, WarnerMedia и NBCUniversal.

Тина Канделаки Амедиатека Амедиатека
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