Рост выручки быстрорастущих FMCG-сетей замедлился

В первом полугодии 2025 года совокупная выручка 11 наиболее быстрорастущих российских FMCG-ретейлеров увеличилась на 58,74% год к году, до 525 млрд руб. За 2024 год показатель вырос на 68,6%, до 760,86 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За отчетный период выручка 50 ключевых FMCG-ретейлеров страны увеличилась на 15,5% в годовом выражении. За 2024 год рост составил 22,6%.

В топ-5 самых быстрорастущих FMCG-ретейлеров за первое полугодие вошли «Чижик» (оборот компании увеличился на 89,3%, до 193,84 млрд руб.), Ozon fresh (рост на 71,3%, до 59,55 млрд руб.), «Рубль» (на 69,7%, до 3,07 млрд руб.), «Яндекс Лавка» (на 55,3%, до 78,77 млрд руб.) и «Трафик» (на 49,6%, до 990 млн руб.).

В основном активно развиваются жесткие дискаунтеры. Пока они формируют 6% розничного товарооборота, их экспансия продолжится.

Падение темпов роста розничного бизнеса связано с переходом россиян к сберегательной модели. За последние два года потребители меняют свои привычки — одиночные домохозяйства и пары без детей, рациональные премиумы, «новые обеспеченные» и «серебряное поколение» становятся новыми сегментами целевой аудитории. Sostav рассказал о том, что драйвит потребление на рынке и какие ценности выходят на первый план.