Россияне стали реже покупать средства контрацепции в аптеках

В первом квартале 2025 года продажи через аптечные сети средств контрацепции (пероральные контрацептивы и презервативы) снизились в штучном выражении на 12% год к году, до 10,1 млн упаковок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор DSM Group.

Продажи гормональных пероральных контрацептивов за отчетный период упали на 9%, до 4,8 млн упаковок, презервативов — на 12%, до 4,2 млн штук.

В денежном выражении продажи средств контрацепции остались на уровне 2024 года. Так, в прошлом году в России было продано больше 39 млн упаковок средств контрацепции (плюс 4% год к году). В первом квартале этого года россияне приобрели противозачаточных таблеток на 7,8 млрд руб., презервативов — на 1,7 млрд руб.

Причины снижения продаж средств контрацепции в аптеках — рост цен на товары и переток покупателей в онлайн-сегмент. Так, согласно данным «Мегаптека.ру», средний чек покупки оральных контрацептивов за год увеличился на 9%, до 1880 руб., презервативов — на 16%, до 540 руб. Россияне покупают презервативы в супермаркетах, на автозаправках и маркетплейсах, там стоимость продукции ниже, чем в аптеках.

Кроме того, жители страны все меньше и реже занимаются сексом. Связано это с высоким уровнем стресса, наличие которого в обществе подтверждается ростом продаж антидепрессантов. За первые два месяца 2025 года продажи антидепрессантов в натуральном выражении выросли на 15%, до 3,2 млн упаковок, в денежном — на 30%, до 2,8 млрд руб. Также у россиян повысился спрос на антистрессовые программы в здравницах.