У россиян вырос спрос на антистрессовые программы в здравницах

С января по апрель этого года спрос на антистрессовые программы в российских санаториях и оздоровительных отелях увеличился в среднем на 20−25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Что касается спроса на другие программы в здравницах, то там позитивный тренд менее выражен, пишет «Коммерсантъ».

Общий объем бронирований санаториев в России за отчетный период, по данным сервиса «Островок», вырос на 10% в годовом выражении. В Ассоциации туроператоров России говорят о повышении спроса на санаторные программы в среднем на 8−9% в год.

Антистрессовые программы, которые предлагают клиентам санатории и оздоровительные отели, обычно включают физическую активность, диагностику, консультации психологов, медитативные практики, работу со сном. Такие программы все чаще выбирают молодые люди.

Спрос на антистрессовые программы растет на фоне общего тренда на борьбу с тревожностью. Так, за первые два месяца этого года продажи антидепрессантов в аптеках выросли в натуральном выражении на 27,1%, до 3 млн пачек, в денежном — на 12,7%, до 2,7 млрд руб.

Рост спроса на антистрессовые программы может привести к повышению интереса инвесторов к рынку санаторно-курортных услуг.

Ранее сообщалось, что две трети россиян страдают от стресса из-за переработок. Почти каждый пятый респондент перерабатывает ежедневно.