Россияне стали реже покупать крупную бытовую технику

Рынок крупной бытовой техники в России показывает признаки охлаждения. По данным «Коммерсанта» со ссылкой на участников рынка, в третьем квартале 2025 года продажи в денежном выражении снизились на 4%, до 164 млрд руб.

В натуральном выражении спад составил 1%, до 8,4 млн единиц. Средний чек покупки также уменьшился — с 20,2 тыс. руб. до 19,4 тыс. руб.

Аналитики связывают падение с ростом ключевой ставки, сокращением потребительского кредитования и насыщением рынка. Все больше россиян предпочитают ремонтировать старую технику, а не покупать новую. Свою роль сыграло и снижение темпов ввода жилья: переезды традиционно стимулировали обновление бытовой техники.

При этом онлайн-сегмент продолжает расти. Продажи холодильников, стиральных машин и другой крупной бытовой техники через маркетплейсы увеличились более чем на 30%, а на Wildberries — сразу на 178%. Среди лидеров также — Ozon и Яндекс Маркет.

Эксперты отмечают, что ретейл-сетям предстоит адаптироваться: переходить на мультиканальные форматы, усиливать программы лояльности и повышать конкурентоспособность по цене. Для производителей это означает борьбу за качество, себестоимость и новые точки роста — от «умных» устройств до экспортных ниш.

По итогам 2024 года рынок демонстрировал рост, но уже к осени 2025-го тренд сменился на сдержанный спад, что может стать первым сигналом к замедлению потребительского спроса в целом.